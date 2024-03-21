Захарова объяснила, зачем Лондону теория заговора о пропаже принцессы Кейт

Кейт Миддлтон почти три месяца прячется от публики

Великобритания для демонстрации своего "лидерства в борьбе с дезинформацией" использует распространение теорий заговора об исчезновении принцессы Кейт Миддлтон. Такое мнение в четверг, 21 марта, высказала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Спикер МИД России напомнила, что различные теории и слухи по поводу исчезновения из публичного пространства Кейт Миддлтон активно распространяются в последние месяцы.

Дальше, по мнению Захаровой, британские власти проведут конференцию по борьбе с фейками, открывать которую будет сама принцесса, сообщает РИА Новости.

Ранее Мария Захарова уже указывала, что официальный Лондон быстро отыскивает где угодно "Новичок" и "руку Москвы", зато пропавшую принцессу Кейт Миддлтон уже больше двух месяцев не может найти.

Сами британцы уже не верят появившейся в Сети видеозаписи, на которой якобы запечатлена Кейт Миддлтон. Интернет-пользователи сочли, что девушка в ролике совсем не похожа на принцессу. Скептически настроенные граждане спрашивают: если принцесса действительно здорова, почему бы ей не выйти на связь со своими поклонниками?

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