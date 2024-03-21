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Кологривый рассказал, почему покусал официантку

13:18
  • четверг
  • 21 марта 2024

Актер пообещал встать на путь исправления

Актер Никита Кологривый, которому суд дал семь суток административного ареста за хулиганство, попросил прощения за свой поступок и пообещал исправиться.
Суд отправил Кологривого под арест на 7 суток

В своем Telegram-канале Кологривый выложил видео, в котором заявил, что "просто очень устал". Свои действия он объяснил тем, что "эмоционально выгорел".

Сейчас я понесу административное наказание за свои поступки, с чем я согласен. Считаю, что должен его достойно принять. Мои зрители должны видеть, кто я и что я за человек. У меня от вас секретов нет. Еще раз попрошу прощения за свое поведение. Я исправлюсь. Я вам докажу, что я достойный член общества.

Как сообщает Telegram-канал Shot, Кологривого посадили в четырехместную камеру в новосибирском изоляторе временного содержания. Запросы звезды — дать ему с собой литературу и канцелярские принадлежности для написания стихов — удовлетворять не стали.

Между тем прокуратура сочла слишком мягким наказание в виде семи суток ареста актеру Никите Кологривому. В ведомстве рассказали, что планируют его обжаловать, сообщает РИА Новости.

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Никита Кологривый
Никита Кологривый
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