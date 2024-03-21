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Власти призвали эвакуироваться жителей Грайворонского округа

13:25
  • четверг
  • 21 марта 2024

ВСУ продолжают обстреливать Белгородскую область

Жителей приграничных населенных пунктов Грайворонского округа Белгородской области призвали эвакуироваться. С просьбой принять верное решение обратился к гражданам глава округа Геннадий Бондарев.

Четыре жителя Грайворона пострадали во время обстрела Белгородской области
Мирные жители пострадали при обстреле Грайворона под Белгородом со стороны ВСУ

Обращаясь к землякам, Бондарев подчеркнул, что ситуация продолжает оставаться напряженной. Он сообщил в Telegram, что грайворонцев готовы принять в Ярославской области. Глава округа подчеркнул, что обращение касается только жителей приграничных населенных пунктов.

ВСУ уже несколько недель интенсивно обстреливают Белгородскую область. Приграничные села обесточены, из-за обстрелов затруднен подвоз продовольствия. Губернатор региона Вячеслав Гладков объявил об эвакуации из некоторых районов области около 9 тысяч детей.

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