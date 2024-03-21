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Путин: Поддержка россиян важнее формальной победы на выборах

13:37
  • четверг
  • 21 марта 2024

Президент обратился к гражданам после оглашения итогов выборов

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам по итогам выборов, которые в четверг, 21 марта, официально огласила Центральная избирательная комиссия. Она подтвердила убедительную победу Путина.

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Переизбранный глава государства подчеркнул, что поддержка, которую выразили ему в ходе голосования граждане России, намного важнее формальной победы на выборах.

Владимир Путин заявил, что понимает — такой уровень доверия повышает его ответственность перед россиянами, сообщает РИА Новости.

Выборы показали, что Россия сегодня одна большая и дружная семья — мы идем по единому историческому пути, который выбрали ранее. <...> Для меня это важнее, чем просто победа на выборах, — это ваша поддержка политического строя и курса.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркивал, что показатель чистоты прошедших в России президентских выборов находится на высшем уровне. Это подтверждается исследованиями специалистов, оспорить этот факт невозможно.

При этом зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя инсинуации о выборах из-за рубежа, отмечал, что риторика "западных болванов" поражает своей противоречивостью. По мнению Медведева, это происходит "от позорной слабости" западных политиков, неспособных, при всем своем желании, оказать влияние на выборы в России.

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