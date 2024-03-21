ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кремль предупредил, чем обернется отправка иностранных войск на Украину

13:59
  • четверг
  • 21 марта 2024

Воинственная риторика на эту тему звучит из ряда западных стран

Отправка иностранных войск на Украину чревата крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых. Об этом в четверг, 21 марта, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Макрон решил отправить войска в Одессу

Спикер Кремля также отметил, что информация о возможной отправке военной миссии Евросоюза на Украину требует уточнения — пока в этом вопросе нет ясности, сообщает РИА Новости.

Помочь оплошавшему президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который неудачно порассуждал о возможности отправки войск НАТО на Украину, попытались в Киеве. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что президент Франции говорил всего лишь об отправке инструкторов — чтобы украинских бойцов готовили дома, а не за пределами страны. Однако Песков, комментируя вероятность неправильной трактовки, заявил, что Макрон весьма последователен в тезисе о вводе французских военных на Украину.

Между тем представитель канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака заверил, что Великобритания не собирается отправлять своих военных на Украину — воевать с ВСУ плечом к плечу британцы не будут.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Польские наемники в рядах ВСУ
Польские наемники в рядах ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.