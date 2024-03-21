Кремль предупредил, чем обернется отправка иностранных войск на Украину

Воинственная риторика на эту тему звучит из ряда западных стран

Отправка иностранных войск на Украину чревата крайне негативными последствиями, вплоть до непоправимых. Об этом в четверг, 21 марта, предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля также отметил, что информация о возможной отправке военной миссии Евросоюза на Украину требует уточнения — пока в этом вопросе нет ясности, сообщает РИА Новости.

Помочь оплошавшему президенту Франции Эмманюэлю Макрону, который неудачно порассуждал о возможности отправки войск НАТО на Украину, попытались в Киеве. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заверил, что президент Франции говорил всего лишь об отправке инструкторов — чтобы украинских бойцов готовили дома, а не за пределами страны. Однако Песков, комментируя вероятность неправильной трактовки, заявил, что Макрон весьма последователен в тезисе о вводе французских военных на Украину.

Между тем представитель канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака заверил, что Великобритания не собирается отправлять своих военных на Украину — воевать с ВСУ плечом к плечу британцы не будут.

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