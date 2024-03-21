ВКС России ударили "Кинжалами" по центрам принятия решений ВСУ

Уничтожены и места дислокации иностранных наемников

Воздушно-космические силы России в ночь на 21 марта нанесли удар высокоточным оружием по военным объектам на территории Украины. Как сообщили в Минобороны, были использованы, в частности, аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

По данным военного ведомства, ВС России поразили центры принятия решений Вооруженных сил Украины. Также уничтожены базы материально-технического обеспечения, пункты дислокации сил специальных операций и иностранных наемников.

Живая сила и военная техника противника поражена в 132 районах зоны специальной военной операции. Кроме того, массированный удар нанесли российская авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия по складу хранения беспилотников ВСУ, а также по цеху, где производились и ремонтировались БПЛА.

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