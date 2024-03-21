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Собянин пригласил выпускников Сеченовского университета на работу в клиники Москвы

14:47
  • четверг
  • 21 марта 2024

В университете обучается свыше 26 тысяч человек

В четверг мэр Сергей Собянин принял участие в заседании Наблюдательного и Попечительского советов Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

Первый мед традиционно является основной базой подготовки высококвалифицированных кадров, его выпускники являются частью команды столичного здравоохранения. В университете обучается свыше 26 тысяч человек, почти половина из них - выпускники медицинских классов городских школ и активные участники различных профильных программ, приводимых вузом.

Перед заседанием Сергей Собянин пообщался со студентами в рамках университетского проекта Pro-карьера.

"Практически все клиники Москвы стараемся поднять до мирового уровня. За несколько лет мы провели полную модернизацию, заменили оборудование, применили новые стандарты, новые технологии. В московском здравоохранении будет интересно работать. Так что не особо разъезжайтесь. Замечательный у вас университет, который дает хорошие знания", – сказал Сергей Собянин, обращаясь к студентам.

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