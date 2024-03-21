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Песков рассказал, чем Россия ответит на конфискацию своих активов на Западе

14:16
  • четверг
  • 21 марта 2024

Евросоюз решил проспонсировать за их счет Украину

Россия будет использовать все возможные механизмы реагирования на конфискацию Западом ее активов, однако ее ответ не будет зеркальным. Об этом заявил в четверг, 21 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля предупредил, что "мы задействуем все возможные судебные механизмы — те, которые доступны сейчас, по мере появления в будущем будем задействовать все возможные на тот момент".

При этом "на основе взаимности мы будем — не зеркально, но в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам, — выбирать и другие методы для ответных действий", цитирует Пескова ТАСС.

Между тем информированный источник рассказал, что план Евросоюза использовать доходы от замороженных активов России в размере 3 миллиардов евро для помощи Украине может встретить сопротивление со стороны ряда стран. Венгрия, Мальта и Люксембург высказались против использования доходов от замороженных российских активов для закупки боеприпасов Киеву.

Что касается идеи конфискации российских активов, ответ России на изъятие Еврокомиссией замороженных в европейской юрисдикции активов российского Центробанка может привести к новому финансовому кризису глобального масштаба.

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