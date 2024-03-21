ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Екатеринбурге задержали экстремиста за подготовку теракта в воинской части

14:33
  • четверг
  • 21 марта 2024

Возбуждено и расследуется уголовное дело

Российскими правоохранительными органами задержан экстремист, готовивший теракт в одной из воинских частей Екатеринбурга. Об этом в четверг, 21 марта, рассказали в пресс-службе регионального главка ФСБ России.

ФСБ задержала на Урале украинского диверсанта
ФСБ предотвратила теракты в Брянской области

В ведомстве уточнили, что был задержан функционер экстремистской организации "Граждане СССР". При себе у него нашли пять самодельных зажигательных устройств.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двоих жителей Мариуполя. Их обвиняют в в публичном оправдании терроризма. В частности, они оправдывали теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами в 2023 году.

До того в Москве был задержан командир боевой группы запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". В ФСБ рассказали, что он прошел подготовку в Сирии, а затем в составе различных вооруженных формирований участвовал в боевых действиях.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.