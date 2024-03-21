В Екатеринбурге задержали экстремиста за подготовку теракта в воинской части

Возбуждено и расследуется уголовное дело

Российскими правоохранительными органами задержан экстремист, готовивший теракт в одной из воинских частей Екатеринбурга. Об этом в четверг, 21 марта, рассказали в пресс-службе регионального главка ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что был задержан функционер экстремистской организации "Граждане СССР". При себе у него нашли пять самодельных зажигательных устройств.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к террористическому акту, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двоих жителей Мариуполя. Их обвиняют в в публичном оправдании терроризма. В частности, они оправдывали теракт на Крымском мосту, устроенный украинскими спецслужбами в 2023 году.

До того в Москве был задержан командир боевой группы запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". В ФСБ рассказали, что он прошел подготовку в Сирии, а затем в составе различных вооруженных формирований участвовал в боевых действиях.

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