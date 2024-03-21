Берлину указали на повод для войны с Россией

Спровоцировать полноценный конфликт очень легко

Развязать войну между Германией и Россией могут поставки Берлином ракет Taurus Киеву. Это станет началом полноценного конфликта, предупреждают журналисты немецкого издания Compact.

Размещение немецких ракет потребует также массового размещения солдат бундесвера на украинской территории. Также Берлину придется отправить Киеву свои истребители. Все это неизбежно сделает Германию участником войны, считают авторы статьи.

Особенно велика вероятность начала конфликта в случае удара Украины по Крымскому мосту. Это сразу спровоцирует эскалацию боевых действий на Украине. А российские ответные удары могут быть сосредоточены на территории Германии, в результате чего могут пострадать до 2,4 миллиона немцев.

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