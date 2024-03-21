Названо место и время прощания с Василием Уткиным

Спортивный журналист и комментатор умер в возрасте 52 лет

Прощание с теле- и радиоведущим, спортивным комментатором Василием Уткиным запланировано на субботу, 23 марта. Оно будет проходить в Москве в Центральной клинической больнице при президенте России.

Как сообщается в Telegram-канале футбольного клуба "Эгриси", принадлежавшего Уткину, проститься с журналистом можно будет 23 марта с 11:00 до 14:00. Приехать могут все желающие.

Вечером 21 марта в Москве на стадионе имени Льва Яшина состоится товарищеский матч по футболу между сборными России и Сербии. В память о Василии Уткине перед началом игры будет объявлена минута молчания.

Ддиректор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций Российского футбольного союза Кирилл Терешин рассказал, что на стадионе перед матчем также включат видеоролик с самыми яркими комментариями Василия Уткина. Терехин назвал его "голосом футбола для нескольких поколений болельщиков".

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