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Власти Эстонии отказались лишать россиян права голоса на выборах

15:17
  • четверг
  • 21 марта 2024

В кабмине не поддержали соответствующий законопроект

В Эстонии министерства юстиции и внутренних дел выступили против законопроекта, предполагающего лишить права голоса на местных выборах проживающих в стране граждан России и Белоруссии.
Глава МВД Эстонии ответил на объявление в розыск в России

Эти поправки предлагали отменить право голоса на местных выборах для всех граждан третьих стран и неграждан, проживающих в Эстонии. Это, по замыслу авторов законопроекта, исключило бы возможность участия в местных выборах граждан России и Белоруссии.

Однако в МВД и Минюсте Эстонии отказались поддержать предлагаемые поправки, не объясняя причин, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе эстонского кабмина.

Ранее депутат парламента Эстонии от Центристской партии Андрей Коробейник заверил, что вопрос конфискации автомобилей с российской регистрацией в эстонском парламенте не стоит на повестке дня. Депутат от Эстонской консервативной народной партии Калле Грюнталь подтвердил, что в парламенте вопрос изъятия российских машин не обсуждается.

Тем временем глава эстонского кабмина Кая Каллас, объявленная в розыск в России, опубликовала фото своего завтрака, чтобы доказать, что она не "ест россиян". О русофобском настрое политика писало издание Politico, которое назвало это препятствием к ее назначению главой евродипломатии.

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