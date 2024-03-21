Пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура к МКС отменен

Отмена произошла автоматически

Пуск с космодрома Байконур к МКС ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" отменен, передает "Интерфакс".

"Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа", - сказал диктор во время трансляции "Роскосмоса".

В ходе запланированного на 16:21 старта на МКС должны были отправиться космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и представительница Белоруссии Марина Василевская, а также астронавт NASA Трейси Дайсон.

Новый старт, по предварительной информации, запланирован на субботу.

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