ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пуск корабля "Союз МС-25" с Байконура к МКС отменен

18:00
  • четверг
  • 21 марта 2024

Отмена произошла автоматически

Пуск с космодрома Байконур к МКС ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" отменен, передает "Интерфакс".

"Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа", - сказал диктор во время трансляции "Роскосмоса".

В ходе запланированного на 16:21 старта на МКС должны были отправиться космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий и представительница Белоруссии Марина Василевская, а также астронавт NASA Трейси Дайсон.

Новый старт, по предварительной информации, запланирован на субботу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Союз-2.1а
Союз-2.1а
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.