Собянин поблагодарил Сеченовский университет за подготовку квалифицированных кадров

Вовлекать начинающих специалистов в научно-исследовательскую и предпринимательскую деятельность в Сеченовке стараются с самых первых дней обучения

Планов на лето у студентов и выпускников Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова много. Для практики и стажировок с перспективой трудоустройства будущих специалистов сегодня открыты двери как большинства государственных, так и частных больниц и поликлиник. Банк вакансий пополняется ежедневно. Многие, конечно, мечтают работать или хотя бы стажироваться в сфере московского здравоохранения.

Трудоустройство молодых специалистов и сопровождение карьеры в медицинской сфере - вот ключевые темы на сегодняшнем заседании наблюдательного и попечительского советов крупнейшего медицинского вуза. Ждут выпускников МГМА имени Сеченова в системе столичного здравоохранения - одной из передовых не только в стране, но в мире.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Он также рассказал будущим специалистам о глобальных трансформациях, которые сегодня происходят в московской медицине: "Практически все клиники Москвы стараемся поднять до мирового уровня. За несколько лет мы проведем полную модернизацию - заменим оборудование, стандарты, новые технологии. В московском здравоохранении будет интересно работать, так что не особо разъезжайтесь".

Вовлекать начинающих специалистов в научно-исследовательскую и предпринимательскую деятельность в Сеченовке стараются с самых первых дней обучения. Только за прошлый год университет поддержал более 200 проектов своих студентов. А сегодня при поддержке города здесь запускают новую серию профориентационных мероприятий - "про карьеру" и "про успех".

Новый проект поможет не только более подробно знакомить молодых специалистов с перспективами трудоустройства на первом месте работы, но и значительно ускорит их адаптацию, повысит конкурентные преимущества московских выпускников.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр"

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