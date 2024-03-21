Ехать или нет: МОК допустил россиян до Олимпиады на унизительных условиях

Международная система управления спортом больна и ангажирована

Для нейтральных спортсменов из России и Белоруссии исполком Международного олимпийского комитета утвердил специальный флаг - бирюзовое полотно с белой надписью. И гимн, созданный исключительно для этих игр. В котором нет текста. Но, по мнению создателей, он должен поднять победителям настроение.

Ирина Винер, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики, считает, что такой гимн скорее подходит для траурных церемоний. Сама она не раз заявляла, что российские гимнастки не примут участие в предстоящей Олимпиаде.

"Ехать в таком статусе без гимна, без флага, без болельщиков, без руководства, без прессы и без участия на парадах открытия и закрытия - унизительно. А гимн, который будут играть в честь российских спортсменов, больше похож на похоронный марш", - отметила Винер.

Российским и белорусским спортсменам запрещено участвовать в церемонии открытия Олимпиады, они смогут присоединиться к остальным атлетам только после завершения парада. Исключены они и из общего медального зачета. Москва уже не раз обвиняла МОК в нарушении всех олимпийских принципов. Тем не менее участвовать в Играх или нет - это по-прежнему выбор самих спортсменов.

"Созданные условия МОКом, международными федерациями таковы, что, в общем, практически никто из наших спортсменов туда поехать-то и не сможет, не сможет отобраться. Совсем несколько видов спорта остались, где такая возможность остается. И дальше национальные федерации и Олимпийский комитет России должны будут принимать решение вместе. Если будет возможность у спортсменов, то, наверное, надо ехать", - сказал Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя правительства России.

МОК создал специальную комиссию, которая будет отслеживать процесс получения олимпийских лицензий россиянами и белорусами, и потом уже принимать окончательное решение - приглашать их на Игры или нет. Наверняка будут детально проверять каждого - изучать соцсети, отслеживать, состоят ли они в армейских клубах ЦСКА и "Динамо".

Предварительно - путевки на Олимпиаду смогут получить не более 55 человек из России. Но, вероятно, их будет гораздо меньше. Под запретом оказались все командные виды спорта. Российские атлеты могут принять участие в Играх лишь в нескольких дисциплинах. В каких именно - пока не разглашается. На данный момент известно, что на Олимпиаду квалифицировались 12 спортсменов. Впрочем, неприятные сюрпризы не исключены и дальше.

"Скорее всего, они так и продолжат издеваться над нашими спортсменами, а в итоге не допустят. Вот что самое будет противное. Когда заставят что-то подписать, заставят все эти условия принять, а потом Макрон скажет - а я вас не пускаю на Олимпиаду. Поэтому я и призываю нас всех все-таки ждать и не принимать никаких решений до последнего дня", - указала Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы.

Кроме всего прочего, на последнем исполкоме МОК Россию обвинили в политизации спорта. И настоятельно призвали всех бойкотировать предстоящие летние и зимние Игры дружбы. Санкции, правда, в отношении спортсменов, которые решатся приехать в нашу страну, пока еще не придумали.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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