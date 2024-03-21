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Некультурная программа: все подробности похождений пьяного Кологривого

18:21
  • четверг
  • 21 марта 2024

Ближайшие 7 суток звезда сериалов проведет в изоляторе временного содержания в родном Новосибирске

Вместо белого пальто - плюшевая рубашка. И явно приподнятое настроение. Отдаваться в руки правосудия Никита Кологривый идет добровольно. С надеждой на благосклонность Фемиды. В здании суда актер много улыбается, впрочем, зубы в ход уже не пускает, лишь посылает воздушные поцелуи. Вопрос у журналистов к звезде сериала "Слово пацана", по сути, только один: "Зазвездились?". Он отвечает: "Я думаю, что я просто устал очень сильно. От графика, от эмоций".

Эмоций в том новосибирском баре в ночь на 19 марта действительно было много, судя по кадрам с камер видеонаблюдения. Около трех утра изрядно уже перебравший 29-летний артист решает отдохнуть на коленях у официантки. Но уснуть в таком положении, естественно, не получается, и молодой человек предлагает девушке продолжить вечер. Пытается поцеловать ее, трогает за грудь, а затем в отчаянии кусает за ногу. Тут уж за коллегу вступаются сотрудники питейного заведения, пытаются утихомирить гостя. Ведут себя, к слову, корректно. А вот Кологривый машет кулаками, толкается, одного из барменов даже старается "забодать". В какой-то момент скидывает со стола вазу, а потом зачем-то раздевается...

Полицейские задержат дебошира позже, уже в номере отеля. Допросят и отправят в спецприемник. Был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

Возможно, слишком привычным для Никиты Кологривого стал его образ из сериала о "пацанских бандах", благодаря которому артист и обрел популярность. Ведь всего за несколько дней поездки в родной Новосибирск он успел попасть сразу в два скандала. Кроме пьяного дебоша в баре, был еще конфликт с организаторами "Семейного кинофестиваля".

На заседании суда Никита Кологривый просил о помиловании и наказании в виде штрафа. Однако его отправили под административный арест на 7 суток. В прокуратуре такое решение назвали слишком мягким. Будут подавать протест. Сам же артист, по его словам, обжаловать вердикт не станет. Покорно понесет наказание, а затем займется "каким-нибудь общественно полезным делом".

"Простите меня, дорогие, что я заставил многих нервничать, переживать. Что я совершил такой поступок, я его не оправдываю, я лишь скажу, что я очень устал, я думаю, что те кто за мной следит, вы понимаете прекрасно, что я эмоционально выгорел", - написал Кологривый в телеграме.

Желая поддержать оступившегося артиста, некоторые поклонники сейчас напоминают, как летом он записывал видеообращение к российским солдатам, за что был внесен на украинский сайт "Миротворец". Да и коллеги по цеху, похоже, не спешат клеймить Кологривого. В частности, режиссер будущего фильма о Владимире Жириновском не исключил, что актер по-прежнему может сыграть там главную роль. 

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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