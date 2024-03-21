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Названа причина закрытия Литвой границы для фур из Калининградской области

15:32
  • четверг
  • 21 марта 2024

К настоящему времени проблема решена

Прекращение пропуска литовской стороной грузовиков из Калининградской области было связано с масштабным сбоем в информационных системах таможни Литвы. Об этом в четверг, 21 марта, рассказал руководитель пресс-службы правительства российского региона Дмитрий Лысков.
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Ранее представители Федеральной таможенной службы России сообщали, что Литва прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области без объяснения причин.

По состоянию на 15:00 по московскому времени транзит возобновлен в обычном режиме, цитирует Лыскова РБК. В настоящий момент в очереди на границе ожидают примерно 140 машин.

Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что в будущем будет создан железный занавес между странами Балтии и Россией и Белоруссией. При этом российская сторона уже указывала прибалтийским государствам на то, что их потери от закрытия границы с Россией будут неизмеримо больше.

В ответ на враждебные действия властей Литвы, Латвии и Эстонии Министерство иностранных дел России расширило черные списки, включив в них 347 граждан этих трех государств.

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