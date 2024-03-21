Три украинских дрона сбиты в небе над Крымом

Еще один беспилотник уничтожен в Белгородской области

Очередную попытку устроить теракт на российской территории предпринял киевский режим. Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотных летательных аппарата над территорией Крыма, сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, цели были обнаружены в 15:00 21 марта. Дежурными средствами ПВО все три дрона были уничтожены.

Тридцатью минутами ранее поступили сообщения из Белгородской области. Там ПВО уничтожила один беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны. Ранее сообщалось, что над Белгородской областью сбито десять украинских реактивных снарядов.

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