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Шольц назвал бесхозными доходы от российских активов на Западе

15:52
  • четверг
  • 21 марта 2024

Этим политик обосновал решение Запада присвоить средства

Доходы от российских активов, которые Запад заморозил в рамках рестрикций, никому не принадлежат. Такое заявление сделал в четверг, 21 марта, канцлер Германии Олаф Шольц.
Песков объяснил, что ждет ЕС за попытки использовать российские активы

По утверждению политика, речь идет о доходах, "которые никому не принадлежат, а потому могут использоваться Европейским союзом". Шольц предложил пустить эти деньги на покупку вооружений и боеприпасов, "в которых Украина нуждается для своей обороны".

Германский канцлер заявил, что "важно, чтобы мы придали этому использованию ясное направление", сообщает ТАСС.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Россия будет использовать все возможные механизмы реагирования на конфискацию Западом ее активов, однако ответ не будет зеркальным, а "в том объеме, насколько это соответствует нашим интересам".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что Евросоюз, который требует от России вернуть Румынии золотой запас, сам украл российские активы на 300 миллиардов долларов. Российский политик заявил, что у "разных придурков из Европарламента разыгрался аппетит".

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Олаф Шольц
Олаф Шольц
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