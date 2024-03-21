Жителей Уфы переполошил неопознанный летающий объект

Жители обратились в местный планетарий

В четверг многие жители Уфы заметили, как большой яркий шар летит по небу. Видео с неопознанным летающим объектом вызвало большой резонанс в соцсетях.

Со всей республики Башкортостан поступило множество обращений уфимский планетарий с просьбой прояснить случившееся. По словам астронома планетария Тамары Денисовой, жители наблюдали полет яркого метеора болида, который сгорел в атмосфере.

"Возможно, он принадлежит одному из трёх очень слабых метеорных потоков, действующих в это время, или является спорадическим метеором, не принадлежащим никакому потоку", - сообщила Тамара Денисова (цитата по РИА Новости).

Напомним, в феврале этого года яркий шар на несколько секунд озарил небо над Красноярском, оставив в недоумении тысячи очевидцев. Выяснилось, что это болид.

Болидами называют яркие световые явления, которые возникают при сгорании космических тел в слоях атмосферы.

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