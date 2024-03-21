Словения высылает российского дипломата

Он должен покинуть страну до 28 марта
Министерство иностранных дел Словении объявило российского дипломата persona non grata, передает "Интерфакс" со ссылкой на телерадиокомпанию RTVSLO.
Как сообщили в словенском МИДе, россиянин "осуществлял деятельность, несоответствующую его дипломатическому статусу".
Дипломату предписано покинуть Словению до 28 марта. Российский МИД пообещал ответные меры.
Ранее в марте двух российских дипломатов с той же объяснительной формулировкой выслала Австрия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"