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Словения высылает российского дипломата

16:20
  • четверг
  • 21 марта 2024

Он должен покинуть страну до 28 марта

Министерство иностранных дел Словении объявило российского дипломата persona non grata, передает "Интерфакс" со ссылкой на телерадиокомпанию RTVSLO.

Как сообщили в словенском МИДе, россиянин "осуществлял деятельность, несоответствующую его дипломатическому статусу".

Дипломату предписано покинуть Словению до 28 марта. Российский МИД пообещал ответные меры. 

Ранее в марте двух российских дипломатов с той же объяснительной формулировкой выслала Австрия.

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