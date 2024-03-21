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Боррель: Евросоюз не пойдет умирать за Донбасс

16:41
  • четверг
  • 21 марта 2024

Боррель призвал не пугать людей

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель призвал "не пугать людей тем, что война неизбежна". По его словам, Брюссель не собирается "умирать за Донбасс".
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"Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс, или не убивали в Киеве, когда он подвергается бомбардировкам", - сказал Жозеп Боррель (цитата по РИА Новости).

Ранее Боррель отмечал, что Запад не должен медлить с оказанием военной помощи Киеву, так как исход спецоперации России на Украине будет определен "именно этой весной, этим летом и до осени".

В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. По его словам, у Парижа "нет лимитов и красных линий". Речь Макрона подверглась жесткой критике со стороны коллег по НАТО.

В Кремле отметили, что там продолжают внимательно следить за ситуацией.

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