Боррель: Евросоюз не пойдет умирать за Донбасс

Боррель призвал не пугать людей

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель призвал "не пугать людей тем, что война неизбежна". По его словам, Брюссель не собирается "умирать за Донбасс".

"Речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам, чтобы их не убивали за Донбасс, или не убивали в Киеве, когда он подвергается бомбардировкам", - сказал Жозеп Боррель (цитата по РИА Новости).

Ранее Боррель отмечал, что Запад не должен медлить с оказанием военной помощи Киеву, так как исход спецоперации России на Украине будет определен "именно этой весной, этим летом и до осени".

В марте президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. По его словам, у Парижа "нет лимитов и красных линий". Речь Макрона подверглась жесткой критике со стороны коллег по НАТО.

В Кремле отметили, что там продолжают внимательно следить за ситуацией.

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