Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области

Также министр обороны провел рабочее совещание

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области, сообщила пресс-служба Минобороны.

Уточняется, что глава ведомства проинспектировал производство артиллерийских и танковых снарядов различного калибра, авиационных средств поражения.

"Сергею Шойгу доложили, что на предприятии многократно увеличено производство авиационных бомб ФАБ-500, в два раза увеличено производство ФАБ-1500, а с февраля текущего года организовано массовое изготовление ФАБ-3000. Также расширена номенклатура производимых артиллерийских боеприпасов. С прошлого года объем производства заводом современных артиллерийских и авиационных средств поражения увеличен в пять раз", - говорится в сообщении.

В материале также отмечено, что на заводе, проинспектированном министром, с 2022 года реконструировано, модернизировано и введено в строй более 45 тысяч квадратных метров производственных площадей.

Кроме того, Шойгу провел рабочее совещание с участием руководства Минобороны, а также представителями профильных органов военного управления и генеральными директорами предприятий.

Ранее Шойгу сообщил, что до конца 2024 года в Вооруженных Силах России появятся две общевойсковые армии и 30 соединений. Как подчеркнул глава Минобороны, развитие ВС России и повышение их боевых возможностей продолжается в соответствии с решением Верховного главнокомандующего. Сформированы Днепровская речная флотилия и бригада речных катеров флотилии, созданы армейский корпус и мотострелковая дивизия.

Также в марте Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа предприятиями концерна "Алмаз-Антей". Министру показали новейшие образцы радиолокационных станций контрбатарейной борьбы и мобильный пункт наведения для поражения воздушных целей.

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