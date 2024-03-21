В НАТО призвали Украину провести дополнительную мобилизацию

Об этом заявил Роб Бауэр

Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр в четверг, выступая на форуме по безопасности в Киеве, сделал резонансное заявление об украинцах. По его мнению, Украине следует провести дополнительную мобилизацию.

"Вам нужны не только гранаты, вам нужны люди, чтобы заменить погибших и раненых. А это означает мобилизацию. Я понимаю, как непросто убедить людей в либеральной демократии", – заявил Роб Бауэр (цитата по РИА Новости).

Ранее западные СМИ сообщили, что Москва восстановит свою армию быстрее стран Европы после завершения специальной военной операции на Украине. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что за 2023 год в ряды Вооруженных сил России было набрано около 490 тысяч контрактников и добровольцев.

Между тем в Киеве заявили, что планы украинских властей по мобилизации главным образом нацелены на замену "истощенных военнослужащих", которые сейчас находятся на поле боя.

На Украине наблюдается трагическая нехватка личного состава армии на фоне ряда поражений на фронте и протестов против мобилизации.

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