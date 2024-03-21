ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

РФС объявил о продаже всех билетов на матч России и Сербии

17:39
  • четверг
  • 21 марта 2024

Ожидается аншлаг

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили о продаже всех билетов на товарищеский матч футбольных сборных России и Сербии.

"Ожидается аншлаг, все билеты проданы", - рассказали РИА Новости в Российском футбольном союзе.

Встреча между сборными стартует 21 марта в 20 часов по московскому времени на столичном стадионе имени Льва Яшина.

Как стало известно, перед началом товарищеского матча актер Милош Бикович нанесет символический удар по мячу. Артист принял участие в проморолике, который посвящен этой игре.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Футбол
Футбол
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.