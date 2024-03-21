РФС объявил о продаже всех билетов на матч России и Сербии

Ожидается аншлаг

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили о продаже всех билетов на товарищеский матч футбольных сборных России и Сербии.

"Ожидается аншлаг, все билеты проданы", - рассказали РИА Новости в Российском футбольном союзе.

Встреча между сборными стартует 21 марта в 20 часов по московскому времени на столичном стадионе имени Льва Яшина.

Как стало известно, перед началом товарищеского матча актер Милош Бикович нанесет символический удар по мячу. Артист принял участие в проморолике, который посвящен этой игре.

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