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Путин заслушал предложения по изменению налоговой системы

18:03
  • четверг
  • 21 марта 2024

Возможно введение дифференцированной шкалы налога на доходы физических лиц

Владимир Путин заслушал предложения главы Российского союза промышленников и предпринимателей по изменению налоговой системы. Александр Шохин высказал мнение, что в стране назрел вопрос о введении дифференцированной шкалы налога на доходы физических лиц. И если такая мера будет утверждена - предложил на некоторое время принять мораторий на изменения в налоговой системы. Это позволит бизнесу работать предсказуемо.

Глава государства поинтересовался также общим состоянием делового климата в стране

"Бизнес оценивает состояние деловой среды в 2023 году где-то в 2,5 раза лучше, чем в предшествующем году. То есть если в 2022 году 14 процентов предпринимателей оценивало состояние делового климата как комфортное, благоприятное, то в прошлом году уже 38 процентов. Это, на мой взгляд, во многом связано с тем, что мы действительно активно взаимодействуем и с правительством, и с администрацией президента, и с законодателями. Нам удается очень многое сделать и с учетом интересов государства, и с учетом интересов бизнеса", - сказал Шохин.

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