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Президент Египта поздравил Путина с переизбранием

17:56
  • четверг
  • 21 марта 2024

Лидеры обсудили ситуацию в секторе Газа

В четверг президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию президента Египта.

Как отмечается, лидеры обсудили ситуацию в секторе Газа, при этом ас-Сиси высоко оценил позицию Москвы по Палестине. В ходе разговора египетский лидер также поздравил Путина с переизбранием на пост президента России.

21 марта в Центризбиркоме России подвели окончательные итоги выборов президента страны, они проходили с 15 по 17 марта. В ЦИК были доставлены итоговые протоколы голосования.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что территория Сектора Газа сейчас абсолютно бесконтрольна: ей не управляет ни ХАМАС, ни Израиль.

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