Стала известна причина отмены пуска "Союза МС-25"

Комментарий дал глава "Роскосмоса"

Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов объяснил отмену запуска ракеты "Союз-2.1а" с "Союзом МС-25" к Международной космической станции, который должна была произойти в четверг в 16:21 по Москве.

"На завершающем этапе предпусковой подготовки произошла нештатная ситуация. Вся процедура была прервана. Причина выявлена. Только что на заседании Государственной комиссии выяснили, причиной была просадка напряжения химического источника тока", - приводит слова Борисова "Интерфакс".

Пуск перенесен на субботу. Ситуация находится под контролем специалистов.

В состав экипажа входят Олег Новицкий (Россия), Марина Василевская (Белоруссия) и Трейси Дайсон (США).

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