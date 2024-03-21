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Собянин рассказал, как в Москве модернизируют молочно-раздаточные пункты

18:57
  • четверг
  • 21 марта 2024

Их в столице на сегодняшний день больше 200

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в Telegram, что в столице отремонтировали 84 молочно-раздаточных пункта.

"Отремонтировали 84 молочно-раздаточных пункта, в планах – еще 72. Дизайн объектов выдержан в одной стилистике с новыми детскими поликлиниками. Рабочие заменили окна и двери, системы пожарной безопасности и кондиционирования, обновили внутреннюю отделку", - написал глава города.

Он добавил, что всего в Москве на сегодняшний день больше 200 молочно-раздаточных пунктов. Питание во время ремонта можно получать по любому удобному адресу из списка, представленного здесь.

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