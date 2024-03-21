Путин и ас-Сиси обсудили партнерство в рамках БРИКС

Реализуются масштабные взаимовыгодные проекты

Стратегическое партнерство России и Египта развивается успешно. Это констатировали в телефонном разговоре президенты двух стран Владимир Путин и Абдельфаттах ас-Сиси.

Лидеры отметили, что реализуются масштабные взаимовыгодные проекты в различных областях. А с учетом с учетом полноправного членства Египта в БРИКС Каир будет активно участвовать в мероприятиях, проводимых в рамках российского председательства в организации.

Египетский лидер, воспользовавшись случаем, поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации. Ас-Сиси отметил большой личный вклад российского лидера в укрепление дружественных отношений между Россией и Египтом. Владимир Путин, в свою очередь, поздравил Абдельфаттаха Сиси и весь египетский народ со священным для мусульман месяцем Рамадан, сообщила пресс-служба Кремля.

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