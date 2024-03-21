Песков предсказал судьбу вставших на путь предательства

В России их не ждут

Перспективы российских граждан, которые уехали после начала СВО и встали на позицию врага, оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В России их не ждут, заявил представитель Кремля в интервью изданию aif.ru.

Песков напомнил недавние высказывания Владимира Путина по этому поводу. Президент подчеркнул: среди несогласных есть те, кто остается вместе со своей Родиной - а есть те, кто стал врагом.

Тех, кто буквально встал на позиции врага своей страны, в России не будут ждать, сказал Песков. Представитель Кремля подчеркнул: если они вступают на путь активных врагов, их будут уничтожать.

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