Старт "Союза МС-25" к МКС перенесен на субботу

Запуск ожидался в четверг, однако в последнюю минуту произошла автоматическая отмена

На стартовой площадке прозвучала команда пуск. Это означало, что до старта ракеты осталось менее полминуты и все теперь происходит в автоматическом режиме. Без участия человека. Буквально через несколько секунд срабатывает автоматика: старт отменен.

Ракета носитель "Союз 2.1а" и космический корабль буквально окутаны множеством датчиков. При несовпадении параметров с номинальными автоматика на любом этапе может прекратить подготовку к старту и сам старт.

Ракета-носитель вновь подтвердила свою надежность, ведь самое главное при космических полетах - это безопасность людей. Предварительная причина внештатной ситуации уже установлена.

"Причина была просадка напряжения химического источника тока, ничего страшного не произошло, хотя, может, это неприятная ситуация", - сообщил Юрий Борисов, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос".

А ведь этот стартовый день мало чем отличался от сотен прошедших. Разве что огромным количеством гостей сразу из трех стран. К полету на МКС полгода готовились россиянин Олег Новицкий, американка Трейси Дайсон и первый белорусский космонавт Марина Василевская. Надели скафандры и доложили госкомиссии о готовности к полету.

Подготовка непосредственно ракеты носителя "Союз 2.1а" и космического корабля "Союз МС-25" началась в понедельник. По имеющимся данным, все шло в штатном режиме.

Вновь сведены мачты обслуживания. Олега Новицкого, Марину Василевскую и Трейси Дайсон эвакуировали из космического корабля. По регламенту, впереди слив компонентов топлива: керосина и кислорода. Только когда будет достигнута полная безопасность, начнется анализ неисправности и ее устранение. Резервная дата пуска - 23 марта в 15:36 по московскому времени.

Резервная дата всегда определена заранее и рассчитана, исходя из баллистических данных полета. Первый в истории российской космонавтики случай отмены пуска произошел 13 января 1969 года. Здесь же - на 31-й стартовой площадке Байконура. На орбиту должен был отправиться Владимир Шаталов. За 9 минут до старта был зафиксирован отказ одного из гироскопических приборов на ракете-носителе. Тогда полет был перенесен на сутки и прошел в штатном режиме.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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