Евросоюз возвращается к широкому использованию АЭС. Что это значит

Ядерный ренессанс?

Отморозив назло известно кому уши, европейские политики вспомнили про ядерную энергетику. Утром в четверг у знаменитого брюссельского "Атомиума" - его установили задолго до того, как в целом ряде стран ЕС атомную промышленность разрушили почти до основания - представители стран Европы и Ближнего Востока, Китая, Японии и США демонстрировали небывалое единение.

Новая инструкция от высшего руководства ЕС - убедить избирателей в том, что "ядерный ренессанс" целительно скажется на энергетике и на экономике Старого Света. А ведь совсем недавно в Европе этот вопрос вызывал ожесточенные споры. В лагере противников развития отрасли - Дания, Австрия, Португалия, Германия, где последние три атомные электростанции вывели из строя еще в прошлом году. В лагере защитников - страны Восточной Европы, Финляндия, Франция.

Но, как пишет Bloomberg, какие бы меры экстренно не приняли сейчас, к 2050 году доля атомной энергии все равно будет составлять меньше 1% в энергобалансе Европы.

"Огромные первоначальные вложения и постоянные задержки с внедрением инноваций, таких как небольшие модульные реакторы, приведут к тому, что сектор будет лишь бороться за сохранение своей текущей доли в энергобалансе. Десятилетия забвения будет нелегко исправить", - говорится в материале.

"Ядерный саммит" продлился недолго. Большинству участников предстояло мероприятие помощнее. Европейские лидеры собрались в центре Брюсселя, чтобы обсудить миллион вопросов, самый больной из которых - Украина. Политики по всему Старому Свету в последнее время охотно зарабатывают очки, разгоняя военную риторику. Накануне председатель Евросовета Шарль Мишель предложил "перевести экономику ЕС на военные рельсы". А Урсула фон дер Ляйен, судя по утечкам, ради переизбрания на пост главы Еврокомиссии готова ввести в ЕС военное положение.

Но на саммите сенсации не случилось. Про отправку военных НАТО на Украину коллективно промолчали. А вооружение для ВСУ снова предложили закупать за счет украденных российских активов.

Также много на саммите говорили про то, что Европе срочно нужно искать деньги на развитие оборонной отрасли. Революционное предложение выдвинула Франция: почему бы нам всем вместе не взять в долг? Ведь если европейские платежи в общую казну НАТО станут все менее регулярными, США могут отказаться от гарантий безопасности.

Самое яркое заявление, которое, судя по всему, должно было приструнить особо радикально настроенных политиков, сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель: "Мы не являемся частью этой войны. Не нужно пугать людей тем, что война неизбежна. Неизбежна необходимость поддержки Украины. Но речь не идет о том, чтобы умирать за Донбасс, речь о том, чтобы помочь украинцам".

Любитель стирать красные линии Эмманюэль Макрон в окружении более опытных коллег, заняв эффектную позу, лишь улыбался. Заявлений для прессы делать не решился. Доедут ли до Украины целых 2000 французских военных - пока неясно. И даже если доедут - чем они смогут помочь? Для сравнения, большая спортивная арена "Лужники" вмещает 81000 человек. 2000 - это всего несколько рядов. Поэтому не зря сегодня военных в Киеве уговаривал "поднажать" с мобилизацией адмирал Роб Бауэр. Глава военного комитета НАТО заявил: решение проблемы с нехваткой людей - это ваша, украинцев, ответственность. Киевские власти, конечно, ошеломлены.

На фоне громких заявлений о поддержке европейцы еще и пошлины на целый ряд украинских товаров вернули. Со страниц Politico западных спонсоров отчитывал советник Зеленского Михаил Подоляк: "С одной стороны, вы наши союзники, ваш долг - помочь Украине в войне. С другой стороны, вы пытаетесь защитить свой рынок протекционистским способом".

Накануне саммита в Брюсселе СМИ, ссылаясь на проверенные источники, писали, что обсудить лидеры единой Европы хотели и вопрос вступления Украины в ЕС. Но Киев не то что хороших, никаких новостей по этой теме так и не услышал.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"