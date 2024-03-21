Третьи сутки на руднике в Амурской области продолжается спасательная операция

Задействованы 200 человек и несколько десятков единиц спецтехники

Третьи сутки на руднике "Пионер" в Амурской области продолжается спасательная операция. На данный момент специальная установка пробурила 90 метров разведывательной скважины из 262-х. Она ведет к предполагаемому месту ЧП, где заблокированы 13 человек.

Сейчас специалисты освобождают скважину от воды и грунта, чтобы не допустить повторных обрушений, и подключают еще одну установку повышенной мощности. С ее помощью планируют добраться до горизонта шахты.

В спасательной операции, которая идет круглосуточной, задействованы 200 человек и несколько десятков единиц спецтехники. По уточненным данным, в шахте обрушилось более 190 тысяч кубометров горной породы. Это более чем вдвое превысило первоначальную оценку.

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