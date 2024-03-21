Мишустин рассказал о промышленной ипотеке

Программа стартовала в 2022 году по инициативе Владимира Путина

Более 3 миллиардов рублей направят в Крым на ликвидацию последствий наводнения. В прошлом году от удара стихии пострадали более 300 тысяч жителей полуострова. Об этом на заседании правительства заявил глава кабмина Михаил Мишустин.

Тогда всего за два дня выпала двойная месячная норма осадков. Мощные ливни подтопили жилые дома. Сильнее всего пострадали Ялта, Керчь и Севастополь. Жители получили единовременные выплаты и смогли начать ремонт. А теперь выделяемые средства пойдут на компенсацию расходов регионов.

Почти 20 миллиардов выделят на поддержку аграриев. На эти деньги предприниматели смогут приобрести сельхозтехнику, минеральные удобрения, топливо и семена.

Зашла речь на заседании и об укреплении технологического суверенитета.

"Один из эффективных инструментов поддержки в этой сфере - промышленная ипотека. Программа стартовала в 2022 году по инициативе главы государства. Позволяет, напомню, получить семилетний кредит до 500 миллионов рублей на приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию заводских цехов. Для предприятий - по льготной ставке 5% годовых, а для технологических компаний – до 3% годовых. Правительство дополнительно выделило на ее финансирование 1 миллиард рублей. Сейчас общий объем субсидий на текущий год достиг 2,3 миллиарда рублей", - отметил Мишустин.

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