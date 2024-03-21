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В Кремле назвали вопрос жизни и смерти для России

19:50
  • четверг
  • 21 марта 2024

С нашей территорией нас должно становиться больше

В России нужно пропагандировать – в хорошем смысле этого слова – семью, рождение детей, многодетные семьи, убежден Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента России ответил на вопрос журналистов о стимулировании рождаемости в стране.

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Песков подчеркнул, что традиционные ценности для России – это буквально вопрос жизни и смерти. Семья, большое количество детей должны стать модным. Населения в России, с ее огромной территорией, должно становиться больше. Представитель Кремля напомнил, что сегодня за Уралом живет всего 7 миллионов человек.

По словам Пескова, россияне должны рожать детей, повышать мобильность - жить на протяжении своей жизни в разных городах, которые должны быть одинаково комфортны. Представитель Кремля подчеркнул в интервью изданию aif.ru, что сейчас по всем этим направлениям ведется планомерная и эффективная работа.

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