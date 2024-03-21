ФСБ задержала снимавшего военные объекты жителя Дзержинска

Мужчина вдобавок расклеивал листовки

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Дзержинска. Мужчина снимал военные объекты в Нижегородской области.

Следствие установило, что подозреваемый расклеивал на территории Дзержинска листовки с призывами вступать в подконтрольное спецслужбам Украины военизированное радикальное движение. Также, как сообщает управление ФСБ региона, он вел видео- и фотосъемку военных объектов.

Уголовное дело возбуждено по статье о публичных призывах к террористической деятельности. При обыске в квартире задержанного изъяты электронные носители информации, передает РИА Новости.

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