МИД Франции возмутило обещание Москвы уничтожать французских солдат на Украине

В Париже решили, что Толстой хотел запугать французов
Заявление депутата российской Госдумы Петра Толстого о намерении Москвы уничтожать французских военных на Украине – это попытка запугать солдат Пятой республики. Так решили в МИД Франции, выразив свое возмущение "чрезмерностью" высказываний парламентария.
Вице-спикер российского парламента 21 марта заявил в интервью французскому телеканалу, что решение Макрона об отправке контингента на Украину окончится доставкой множества гробов в парижский аэропорт Шарля де Голля. И встречать их будет не президент Франции – а разъяренные родственники погибших.
Это высказывание Петра толстого прокомментировал официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан. По его словам, ничто не заставит Париж отказаться от поддержки Украины, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"