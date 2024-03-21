Сборная России по футболу разгромила команду Сербии

Встреча завершилась со счетом 4:0

Сборная России по футболу со счетом 4:0 разгромила в товарищеском матче национальную команду Сербии.

Матч прошел на стадионе "Динамо" в Москве. Перед началом встречи была объявлена минута молчания в память о скончавшемся 19 марта спортивном журналисте и комментаторе Василии Уткине.

В составе российской команды отличились Антон Миранчук (с пенальти), Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Сербы с 21-й минуты играли в меньшинстве - красную карточку за фол последней надежды получил Милан Гаич.

25 марта сборная России сыграет дома с Парагваем.

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