Сборная России по футболу разгромила команду Сербии

Встреча завершилась со счетом 4:0
Сборная России по футболу со счетом 4:0 разгромила в товарищеском матче национальную команду Сербии.
Матч прошел на стадионе "Динамо" в Москве. Перед началом встречи была объявлена минута молчания в память о скончавшемся 19 марта спортивном журналисте и комментаторе Василии Уткине.
В составе российской команды отличились Антон Миранчук (с пенальти), Максим Осипенко, Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Сербы с 21-й минуты играли в меньшинстве - красную карточку за фол последней надежды получил Милан Гаич.
25 марта сборная России сыграет дома с Парагваем.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"