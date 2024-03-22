Они часто ссылаются на российского лидера

С ним борются, его осуждают, призывают к ответу. Ему ставят ультиматумы! Ему отказывают в диалоге. При этом без него - никуда. В Штатах и в Европе сделать политическую карьеру, громко заявить о себе и даже избежать уголовной статьи за коррупцию можно просто - нужно объявить себя пламенным борцом с Путиным.

Обсуждение импичмента Джо Байдену в американском конгрессе без Путина никак не могло обойтись. Персонаж Московиц, натянув маску, как он полагает, Владимира Путина, нашел, видимо, самый веский аргумент против врагов Байдена. Когда нет аргументов:

"Я задавал вопрос Байдену об обвинениях во взятках на Украине, когда он был вице-президентом".

История с нерадивым сыном Хантером сильно навредила Байдену-старшему. Неудачного сына, наркомана и участника коррупционных схем папаша Байден пристроил на тёплую должность в украинскую нефтяную компанию "Бурисма", на зарплату миллион долларов.

В Конгрессе Хантера Байдена спросили: деньги-то брал? За что? Хантер, хоть и наркоман, за словом в карман не полез и ответил - хотел Украине помогать и бороться с российским диктатором Путиным. Практически железное алиби.

Олаф Шольц и Эммануэль Макрон раньше любили звонить Владимиру Путину, чтобы поговорить об актуальном. Когда в Кремле поняли, что это разговоры ни о чём и перестали брать трубку, европейцы разобиделись. Группа из семи стран, считающая себя очень большой, даже подготовила заявление, мол, осуждаем российские выборы, на которых победил Владимир Путин. Но американцы сказали - сдать назад. Нам ещё с Путиным работать и работать!

Оставайтесь реалистами, западные друзья. Куда вам без Путина, если у вас в действительности всё не так, как на самом деле.

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