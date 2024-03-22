Попов: Западная элита неправильно оценивает ситуацию

Они не понимают, что происходит

Выискивая способы присвоить российские деньги, западные политики игнорируют огромные потери, которые несёт европейская экономика от разрыва связей с нашей страной. Может ли такой тупиковый курс довести Евросоюз до полномасштабного кризиса? И понимают ли в ЕС, что в решении международных проблем Запад всё больше уступает ведущим странам Востока и Юга?

В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил эти вопросы с дипломатом, чрезвычайным и полномочным послом Вениамином Поповым.

"К сожалению, западная элита неправильно оценивает ситуацию. Когда распался СССР, Запад был в диком восторге. Когда они столкнули Россию и Украину – они считали, что это их колоссальная победа. Они не понимают, что происходит и выдвигают дикие идеи", - отметил он.

Полный комментарий дипломата смотрите в видео

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