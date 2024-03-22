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Российские Су-34 поразили опорный пункт ВСУ

08:19
  • пятница
  • 22 марта 2024

Экипажи нанесли удар по врагу фугасными авиационными бомбами

Информация о ходе специальной военной операции. На Авдеевском направлении российские военные полностью освободили село Тоненькое, выбив оттуда остатки групп ВСУ. Активное наступление наши войска ведут на Донецком участке фронта - в Новомихайловке.

На Белгородском направлении расчёты ЗРК "Тор-М2У" уничтожили реактивные снаряды и беспилотники украинских террористических формирований. Комплекс "Тор" сканирует небо на 360 градусов и днём, и ночью и способен обнаружить до 40 целей противника одновременно. Вражеские воздушные объекты тут же берут на сопровождение, а затем уничтожают. Выполнив боевую задачу, наши бойцы оперативно меняют позицию, чтобы уйти от ответного удара.

А на Южнодонецком направлении сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 поразили опорный пункт и скопление живой силы ВСУ. Экипажи нанесли удар по врагу фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Система позволяет выполнять задачи с безопасного расстояния, не входя в зону действия средств ПВО противника. Разведка подтвердила - все цели ликвидированы.

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