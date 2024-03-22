Минобороны назвало имена новых героев спецоперации

Бойцы проявили мужество

Новые примеры профессионализма и отваги наших военнослужащих в зоне СВО. Старший прапорщик Анастасия Кияница обеспечивает организацию устойчивой радиосвязи между командованием дивизии и другими подразделениями. Во время одного из вражеских обстрелов осколками снаряда была повреждена аппаратная. Анастасия оперативно заменила повреждённые блоки и заново настроила всё оборудование.

Группа гвардии младшего сержанта Дмитрия Шайдурова под обстрелом противника вплотную подобралась к опорному пункту неонацистов. Наши штурмовики вступили в бой и уничтожили более 10 боевиков, остальные бежали. Занятая позиция в дальнейшем послужила плацдармом для продвижения российских войск.

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