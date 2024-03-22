ВС России нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре

Только в Харькове прогремело свыше 15 взрывов

ВС России ночью нанесли массированный удар по целям на территории Украины. Применялись беспилотники-камикадзе "Герань-2", а также крылатые и гиперзвуковые ракеты.

Взрывы гремели в Одессе, Днепропетровске, Запорожье и других регионах. Только в одном Харькове зафиксировано более 15 ударов, передает ТАСС. Сообщалось о работе ПВО в Киеве, а позже и о поражении объектов в западных областях Украины.

После налета "Гераней", по данным мониторинговых ресурсов, на пусковые рубежи вышли более 10 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. ВКС России работали гиперзвуковыми "Кинжалами" по авиабазе в Староконстантинове Хмельницкой области, где размещены носители крылатых ракет Storm Shadow.

Поражены крупнейшие объекты энергетической инфраструктуры Украины. ДнепроГЭС в Запорожье получила серьёзные повреждения в результате серии ударов: зафиксирован точный прилет по машинному залу. По данным "Военного обозревателя", поражена также Ладыженская ГРЭС в Винницкой области. Выведены из строя Змиевская ГРЭС и ТЭЦ-3 под Харьковом, в городе не работает интернет, есть проблемы с мобильной связью. Из-за отключения насосных подстанций фиксируют перебои с водоснабжением, не курсирует электротранспорт.

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