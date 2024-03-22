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Пентагон: Украина отводит войска из-за отсутствия помощи США

08:41
  • пятница
  • 22 марта 2024

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Украина из-за отсутствия помощи США вынуждена принимать "трудные решения" об отводе войск с занятых ими позиций. Такое заявление сделала в четверг, 21 марта, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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Представитель американского оборонного ведомства не стала вдаваться в детали, отметив лишь, что Вашингтону известно, что "прямо сейчас должна принять стратегические решения об отводе в определенных районах, чтобы укрепить линии обороны", сообщает РИА Новости.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что считает нечестным предложение его стране воевать за кредитные деньги. Это инициатива американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень экстремистов и террористов) о том, что следующий транш Киев получит от США скорее всего в виде беспроцентного займа.

При этом шеф Пентагона Ллойд Остин отмечал, что Вашингтону важно оказывать помощь Украине, поскольку в настоящий момент ситуация для Вооруженных сил Украины опасна, а от нее зависит безопасность США.

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