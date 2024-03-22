Военные выражают недовольство по поводу смены командования

Элитные подразделения украинских военнослужащих обвинили главу государства Владимира Зеленского и командование армии Украины в грядущих неудачах на фронте и большой "катастрофе".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из закрытого Telegram-канала, в котором переписывались бойцы ряда элитных подразделений ВСУ, СБУ и националистических батальонов, военные винят новое командование и Зеленского в том, что на поле боя вот-вот разразится катастрофа.

Реально, Шойгу завтра позвонит Сырскому и скажет: Сырский сдавайся, тебе не победить. Сырский скажет "русские не сдаются" и десять новосформированных бригад из алкашей из кабаков пойдут штурмовать Токмак. Уволили самых адекватных. Отправили в отставку тех, у кого голова на плечах. <...> Лучшего будущего не придумать.

Ранее источники рассказали, что командиры и бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины недовольны перестановками в военном руководстве страны. Представители разных элитных подразделений, разведки, спецподразделений СБУ, а также различных националистических батальонов всерьез обсуждают свержение Владимира Зеленского.

При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что мобилизация до полумиллиона человек, планы которой вынашивают на Украине, нужна киевскому режиму для получения денег от Запада.

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