ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подразделения ВСУ обвинили Зеленского в предстоящей катастрофе на фронте

08:16
  • пятница
  • 22 марта 2024

Военные выражают недовольство по поводу смены командования

Элитные подразделения украинских военнослужащих обвинили главу государства Владимира Зеленского и командование армии Украины в грядущих неудачах на фронте и большой "катастрофе".

ВКС России ударили "Кинжалами" по центрам принятия решений ВСУ
Командиры ВСУ сообщили о тяжелом положении на купянском участке

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные из закрытого Telegram-канала, в котором переписывались бойцы ряда элитных подразделений ВСУ, СБУ и националистических батальонов, военные винят новое командование и Зеленского в том, что на поле боя вот-вот разразится катастрофа.

Реально, Шойгу завтра позвонит Сырскому и скажет: Сырский сдавайся, тебе не победить. Сырский скажет "русские не сдаются" и десять новосформированных бригад из алкашей из кабаков пойдут штурмовать Токмак. Уволили самых адекватных. Отправили в отставку тех, у кого голова на плечах. <...> Лучшего будущего не придумать.

Ранее источники рассказали, что командиры и бойцы элитных подразделений Вооруженных сил Украины недовольны перестановками в военном руководстве страны. Представители разных элитных подразделений, разведки, спецподразделений СБУ, а также различных националистических батальонов всерьез обсуждают свержение Владимира Зеленского.

При этом бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что мобилизация до полумиллиона человек, планы которой вынашивают на Украине, нужна киевскому режиму для получения денег от Запада.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.