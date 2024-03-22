Танковый завод в Харькове поражен российскими ракетами

Предполагают, что под удар попали и командиры ВСУ

Одной из целей ночного удара ВКС России по объектам инфраструктуры на Украине стал Харьковский завод транспортного машиностроения имени Малышева. Предприятие ХЗТМ входит в концерн "Укроборонпром", сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев сообщил РИА Новости, ссылаясь на харьковское подполье, что в городе также поражены две теплоэлектростанции - ТЭЦ №5 и ТЭЦ №3. Нет света, воды, отопления. По некоторым данным, под удар могло попасть руководство ВСУ, отвечающее за нападения на Белгородскую область, и группа иностранных наемников.

Мощнейший удар был нанесен по военным объектам и объектам энергоструктуры Харькова рано утром 22 марта. По сообщениям местных жителей, было около 20 прилетов. Атака продолжается, по всему Харькову слышны звуки сирен, многие кварталы в городе перекрыты.

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