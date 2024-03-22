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Посол России в Токио заявил о точке невозврата в отношениях с Японией

08:58
  • пятница
  • 22 марта 2024

Япония "сознательно нагнетает антироссийскую истерию в японском обществе"

Отношения России и Японии находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период — им причинен такой ущерб, от которого полностью они вряд ли оправятся. Такую оценку высказал в пятницу, 22 марта, новый посол России в Японии Николай Ноздрев.
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Дипломат подчеркнул, что это произошло "из-за последовательных, умышленных и сознательных шагов, которые предпринимает нынешнее японское руководство", сообщает РИА Новости.

Налицо конкретные попытки воздействовать на общественное мнение с целью сформировать в нем устойчивые антироссийские настроения на длительную перспективу. Продолжается давление на собственный бизнес, создаются разного рода препятствия для реализации совместных проектов в самых разных областях, в том числе и в тех, в которых объективно заинтересована и сама японская сторона.

Ранее и.о. директора третьего департамента Азии Министерства иностранных дел России Сергей Жесткий рассказал, что Москва предупредила по дипломатическим каналам Японию о последствиях в случае передачи Соединенным Штатам ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot. Эти ракеты, в конечном итоге, могут оказаться на Украине.

Помимо оказания военной помощи киевскому режиму Токио продолжает политику рестрикций. Японский кабмин вновь расширил санкционные списки в отношении России из-за ситуации на Украине, включив в них еще 12 физических лиц и 36 организаций.

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