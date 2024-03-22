Его размещало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции

Киев отказался от так называемого списка международных спонсоров войны из-за давления со стороны Китая и Франции. Об этом рассказали информированные источники.

По словам собеседников Reuters, влияние оказал "Китай, но не только Китай". Было, по их словам, также "давление со стороны Франции".

Французская сторона, как рассказали источники, требовала исключить из списка спонсоров войны сеть розничной торговли Auchan и сеть магазинов товаров для дома и садоводства Leroy Merlin.

Летом 2023 года украинские власти внесли Philip Morris International и Japan Tobacco International в список международных спонсоров войны из-за "тесного" сотрудничества с Россией. В частности, Japan Tobacco International на тот момент являлась абсолютным лидером российского табачного рынка.

До того в перечень спонсоров войны попала американская компания Mondelez International, производитель бисквитов для детей "Мишка Барни", который был наказан Киевом за то, что не внял его призывам и не покинул Россию.

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