Собянин: Планируем открыть в этом году в Москве 23 пляжные зоны

Они будут доступны в восьми городских парках

Летом в Москве планируют открыть 23 комфортабельные пляжные зоны. В прошлом сезоне бассейны под открытым небом посетили более 560 тысяч человек.

Как рассказал в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин, пляжные зоны будут доступны в восьми городских парках. Посетителей ждут бассейны с сопутствующей инфраструктурой: шезлонгами, зонтиками, душевыми, кафе.

Также предусмотрены медпункты и спасательные вышки. Порадуют отдыхающих открытый плавательный комплекс в Лужниках и бассейн спорткомплекса "Акватория ЗИЛ".

К новому сезону активно готовятся две крупные пляжные зоны: на Северном речном вокзале и в Нагатинской пойме рядом с "Островом Мечты". Кроме того, 11 бассейнов будет работать на фестивальных площадках "Московских сезонов".

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